Die Jugendpflege Schifferstadt sucht für die Ortsranderholung, die vom 25.7. – 5.8.22 stattfindet, noch engagierte und liebevolle Gruppenbetreuerinnen oder -betreuer gegen Aufwandsentschädigung. Sie sollten Freude am Umgang mit Kindern haben und mindestens 16 Jahre alt sein. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort bei der Jugendpflege bewerben, entweder per E-Mail an jugendtreff@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235 929382.