Kreismusikschule: Informationen zu Instrumenten

Die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises lädt für die Samstage, 14. und 21. Mai 2022, jeweils von 10 bis 14 Uhr, zu Informationen zu und zum Kennenlernen von Instrumenten in die Realschule plus in Limburgerhof, Neuhofener Str. 81 d, ein. Auch in diesem Jahr wird auf den traditionellen Musikschultag pandemiebedingt verzichtet. Neben dem umfangreichen Programm konnten bisher an diesem Tag auch Instrumente kennengelernt und probiert werden konnte. Die Kreismusikschule möchte jedoch zum Kennenlernen von Instrumenten eine Alternative anbieten: In kurzen Schnuppereinheiten werden an den beiden Samstagen verschiedene Instrumente vorgestellt und können so kennengelernt werden. Eltern, Kinder und Musikbegeisterte haben dadurch die Gelegenheit, Instrumente zu entdecken und deren Klang zu testen. Die angemeldeten Besucherinnen und Besucher werden in vier Gruppen von maximal 20 Haushalten jeweils stündlich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr empfangen. Hierzu ist vorab eine telefonische Anmeldung zur Terminabstimmung unter 0621 5909-3410 dringend erforderlich. Die Kreismusikschule weist darauf hin, dass in diesem Jahr keine Angebote aus dem Elementarbereich stattfinden werden – dazu zählen die Musikmäuse-, Rasselbande- und Notenwichtel-Kurse. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kreismusikschule-rp.de.