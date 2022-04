Blaulicht: Die Polizei meldet!

Kontrolle der Polizei

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben in der Nacht vom Montag auf Dienstag zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Speyerer Straße eingerichtet. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten drei Gurtverstöße festgestellt und geahndet.

Ladendieb auf frischer Tat erfasst

Am 16.4.2022, gegen 14 Uhr, beobachte ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Waldseer Straße einen 65-jährigen Mann, wie dieser zwei Steaks aus der Verpackung entnommen und diese in seinen Rucksack gesteckt hat. Der Mann wurde durch den Mitarbeiter angesprochen und entgegnete zu seiner Verteidigung, dass er die Steaks lediglich platzsparend transportieren wollte. Der Mann erhielt ein Hausverbot in dem Supermarkt und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchtem Ladendiebstahl.

Diebstahl eines Rasenmähers – Geschädigte gesucht

Am Montag den 18.4.2022 um 1.20 Uhr meldet sich ein Mann aus der Joseph-Haydn-Straße telefonisch auf hiesiger Dienststelle und teilt mit, dass er auf seiner Kamera am Garten zwei männliche, dunkel gekleidete Personen erkennen würde, die sich auffällig umschauen würden. Er selbst wäre gerade auf dem Weg nach Hause. Vor Ort konnte nur der Mitteiler angetroffen werden. Auf der Videoaufnahme war zu sehen, wie zwei männliche Personen mit Fahrrädern mehrfach an dem Anwesen vorbeigelaufen sind und sich umgeschaut haben. Bei der letzten Aufnahme zog einer der Männer neben seinem Fahrrad zusätzlich einen Rasenmäher hinter sich her. Die beiden Männer sind dabei in Richtung Richard-Strauß-Straße gelaufen. Bei einer durchgeführten Nachschau bei den umliegenden Gärten konnte nicht eruiert werden, woher der Rasenmäher stammt. Da sich die Männer mehrfach in den Gärten umgeschaut haben und anfangs ohne Rasenmäher gelaufen sind, ist davon auszugehen, dass dieser entwendet wurde. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung nach den Personen verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu den genannten Personen machen können oder Geschädigte eines Rasenmäherdiebstahls, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.