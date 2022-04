Vortrag von Dr. Christian Könne über ehemaligen Bürgermeister Walther Braun

Am Montag, 25. April 2022, referiert um 18 Uhr im Alten Rathaus OG der Historiker Dr. Christian Könne über Walther Braun, der von 1920 bis 1922 in Schifferstadt Bürgermeister war. Dieser hat unter anderem aufgrund seiner sexuellen Orientierung Schwierigkeiten in seiner Amtszeit gehabt und musste letztendlich sein Amt niederlegen. Als promovierter Jurist wurde er 1920 in Schifferstadt Bürgermeister, war aber aufgrund seiner Herkunft im damaligen Elsaß-Lothringen trotz seiner preußischen Abstammung, manchen in der Pfalz suspekt. Als er dann auch noch mit Homosexualität in Verbindung gebracht wurde, fiel er in Ungnade und wurde 1922 entlassen. Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung „Nanu?* Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute“ statt. Barbara Schuttpelz vom Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserlautern wird als Vertreterin der Herausgeber der Ausstellung ebenfalls anwesend sein. Im Anschluss an des den Vortrag besteht die Gelegenheit, die Ausstellung anzuschauen. Die Ausstellung wird derzeit bis zum 28. April im Foyer des Rathauses gezeigt. Sie kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.