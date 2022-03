Schifferstadt – Sanierungsarbeiten in der Altenhofstraße

In Schifferstadt werden ab dem 11.April (KW 15) das Ortsnetz und die Hausanschlüsse in der Altenhofstraße saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich 12 Wochen dauern und die Tiefbauarbeiten werden von der Firma Regab in drei Bauabschnitten ausgeführt. Begonnen wird ausgehend von der Bahnhofstraße. Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Vollsperrung der Straße erforderlich. Die Zufahrt zu den Grundstückseinfahrten ist daher leider nur bedingt möglich. Die jeweils im Bauabschnitt liegenden Bewohnerinnen und Bewohner werden persönlich vorab informiert. Selbstverständlich sind die Mitarbeiter dazu angehalten, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu berücksichtigen. Fragen zu der Baumaßnahme beantwortet gerne Mike Nowak telefonisch unter der 06235 / 3471 – 2186 oder per Mail an mike.nowak@thuega-netze.de