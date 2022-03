Kontaktlose Kommunikation hat während der Corona-Pandemie gewaltig an Bedeutung gewonnen. Selbst in Kindertagesstätten häufen sich die Anfragen von Eltern nach einer App, mit deren Hilfe sie auf dem Stand der Dinge bleiben können, ohne persönlich in der Einrichtung vorzusprechen. Die Verwaltung will dahingehend mit den verantwortlichen Leitungsteams ins Gespräch gehen.

