Streicher aus der rechten Hand

Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) gilt als einer der kreativsten Komponisten der vergangenen Jahrhunderte. Seine fantasievolle Gedankenwelt gepaart mit dem unbändigen Geschick im Umgang mit Noten hat seine 1126 Kantaten, Präludien, Messen und Choräle mit einigen Besonderheiten ergänzt. Dazu zählen die „Schübler-Choräle“. Diese wurden von Ruben J. Sturm in der Pfarrkirche St. Jakobus in einen Konzertabend an der Vleugels-Orgel integriert.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 31. März 2022.