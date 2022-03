Schifferstadt macht das Licht aus

Die Stadt Schifferstadt beteiligt sich auch in diesem Jahr erneut an der weltweiten Umweltschutzaktion „Earth Hour“ des WWF (World Wide Fund For Nature). Am Samstag, 26. März gehen von 20.30 – 21.30 Uhr für eine ganze Stunde lang die Lichter von bekannten Bauwerken weltweit aus. Sei es das Brandenburger Tor in Berlin, Big Ben in London oder der Eiffelturm in Paris. In über 180 Ländern wird es in zahlreichen Städten auf der ganzen Welt für 60 Minuten dunkel. Das Projekt „Earth Hour“ zählt zur größten Umweltschutzaktion weltweit und findet in diesem Jahr schon zum 15. Mal statt. In Schifferstadt wird die Beleuchtung an verschiedenen Gebäude und Geschäften die ganze Nacht ausgeschaltet bleiben. Beteiligt sind u.a.: die Stadtverwaltung mit dem alten und dem neuen Rathaus, die Stadtwerke mit verschiedenen Gebäuden und der Zweckverband für Wasserversorgung mit dem Wasserturm. Bürgermeisterin Ilona Volk (GRÜNE) ruft die Schifferstadter Bevölkerung und die Unternehmer zum Mitmachen auf: „60 Minuten, die dem Umweltschutz dienen und zeigen, dass man umweltfreundlich leben kann. Jeder Bürger kann sich an der Aktion beteiligen, in dem er eine Stunde zu Hause das Licht ausknipst.“