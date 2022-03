Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen

Im Laufe des Mittwoch haben mehrere Senioren im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Die Anrufer gaben sich u.a. als Polizisten der Polizei Schifferstadt, Polizei Mannheim und der Kriminalpolizei aus. In einem Fall wurde die Rufnummer der Polizeiinspektion Schifferstadt im Telefondisplay angezeigt. Die angeblichen Polizeibeamten gaben an, dass in den Nachbarschaften der Senioren eingebrochen wurde. Bei Täterfestnahmen seien Adressen der Senioren sichergestellt worden. Hiernach wurden die Gespräche in Richtung vorhandenem Bargeld oder Wertgegenständen der Senioren gelenkt. In keinem der Fälle kam es zu einem Schaden, da die Telefonate rechtzeitig beendet wurden. Die Polizei rät: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sollte diese Nummer in Ihrem Display erscheinen, handelt es sich um Betrüger! – Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertgegenstände herauszugeben. – Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Trauen Sie nicht der im Display angezeigten Telefonnummer, diese kann durch die Betrüger manipuliert sein. Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie von der „richtigen“ Polizei kontaktiert wurden, halten Sie mit Ihrer örtlich zuständigen Dienststelle Rücksprache. Im Zweifel wählen Sie die 110.