Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. informiert, dass vom 25. April bis zum 04. Mai 2022 Jugendsammelwochen stattfinden. In diesen zwei Wochen können Jugendgruppen in Haus- und Straßensammlungen finanzielle Mittel für ihre Jugendarbeit sammeln. Die eine Hälfte der gesammelten Mittel erhält die Jugendgruppe zur Unterstützung ihrer örtlichen Arbeit. So kann zum Beispiel für eine Renovierung des Gruppenraums, für einen Gruppenausflug oder für eine Gruppenfreizeit gesammelt werden. Die andere Hälfte dient der Unterstützung der Jugendverbände in Rheinland-Pfalz und des Landesjugendrings. Die Jugendsammelwoche unterstützt auch Projekte für Kinder und Jugendliche in Entwicklungsländern. Unterstützt wird die Jugendsammelwoche durch unsere Schirmherrin Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Informationen gibt es unter www.jugendsammelwoche.de. Dort befindet sich auch der Anmeldelink Anmeldeschluss ist der 25.3.22.