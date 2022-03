Auch in diesem Jahr kann der Evangelische Frauenbund coronabedingt seinen traditionellen Ostermarkt nicht in der gewohnten Weise abhalten. Dennoch ist es den Damen ein Anliegen, gerade in dieser bedrückenden Zeit ein besonderes Zeichen zu setzen. Deshalb bietet er am kommenden Sonntag, 27. März, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 12 Uhr im Foyer des Evangelischen Gemeindezentrums in der Lillengasse dekorative Schalen und Körbchen mit bunten, blühenden Pflanzen und Blumen zu moderaten Preisen an, um etwas Farbe in die von Krisen geschüttelte Welt zu bringen. Der Verkaufserlös kommt der Evangelischen Kirchengemeinde zugute. Eine Bewirtung kann leider nicht erfolgen.