Das letzte Geläut erklingt wieder

Anfang Februar war das Ende in Sicht. Da wurden die beiden Glocken an der Spitze des etwa 22 Meter hohen Turmes neben der Trauerhalle wieder installiert. Jetzt dürfen sie auch wieder läuten. Die Segnung wurde von den Pfarrern Georg Müller (Pfarrei Heilige Edith Stein) und Maik Weidemann (Protestantische Kirchengemeinde) in ökumenischer Einheit vorgenommen. „Ich freue mich, dass wir heute die gelungene Instandsetzung des Turmes zum Abschluss bringen und ihn wieder seiner Bestimmung übergeben können“, betonte der zuständige Beigeordnete Hans Schwind (CDU) bei der offiziellen Zusammenkunft auf dem Waldfriedhof. Diese war das lang ersehnte Ende eines jahrelangen Prozesses, der erst im vergangenen Jahr eine praktische Kehrtwende erfahren hatte.

