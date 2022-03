Gemeinsam zeigen die Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises dieser Tage Flagge für die Menschen in der Ukraine. Kommunenübergreifend werden Hilfsgüter gesammelt, die dann von einer zentralen Stelle der Kreisverwaltung aus weiter in die betroffenen Gebiete entsendet wird. Mit im Boot als Unterstützer sind die Freunde aus Oppeln, der Partnergemeinde des Kreises in Polen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Dienstag, 15. März 2022.