Ausstellung „Die Kunst der Lithographie – Druckgrafiken aus dem 20. und 21. Jahrhundert“ im Schloss Kleinniedesheim

Zur Ausstellung „Die Kunst der Lithographie – Druckgrafiken aus dem 20. und 21. Jahrhundert“ laden Kreisbeigeordneter Manfred Gräf, Verbandsbürgermeister Michael Reith und Ortsbürgermeister Ewald Merkel, ab dem 27. März 2022 in das Schloss Kleinniedesheim, Großniedesheimer Straße 1, herzlich ein. Ob es eine Vernissage geben wird, steht zurzeit noch nicht fest. Die vom Rhein-Pfalz-Kreis initiierte Ausstellung gibt einen Einblick in die Lithographie, einer der traditionsreichen Techniken der Druckgrafik. Die gezeigten hervorstechenden Werke aus dem breiten Spektrum lithographischem Schaffens wurden sowohl von bekannten Protagonisten der Kunstgeschichte wie David Hockney, Renato Guttuso, André Masson, Fritz Wotruba oder Alfred Hrdlicka geschaffen, als auch von Künstlern, deren Namen heute nicht mehr so bekannt sind, wie etwa Walter Becker, Wilhelm Kohlhoff, Jasha Specht oder Christian Kruck. Auch der berühmte Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, der zudem ein hervorragender Bildender Künstler war, ist mit seiner großformatigen Lithographie „Der erschöpfte Atlas“ aus dem Jahr 1984 in der Ausstellung vertreten. Aus seinem literarischen Werk wird die bekannte Film- und Theaterschauspielerin Leslie Malton am Sonntag, 3. April 2022, um 17 Uhr, im Rahmen der Ausstellung lesen. Die Ausstellung kann vom 27. März bis 24. April 2022 jeweils sonntags von 13 bis 17 Uhr besucht werden.