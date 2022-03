Die jährlichen Revisionsarbeiten im Kreisbad Schifferstadt dauern noch an, so dass das Kreisbad einschließlich Sauna noch bis zum 20. März 2022 geschlossen bleibt. Die Kreisverwaltung bittet alle Bürger*innen des Rhein-Pfalz-Kreises um Verständnis. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Aquabella Mutterstadt oder die Kreisbäder in Maxdorf-Lambsheim und Römerberg zu nutzen. Öffnungszeiten und weitere Informationen unter www.kreisbaeder.de.