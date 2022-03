Frühlingsmarkt am Kreuzplatz und in der Hauptstraße

Neue Location für den diesjährigen Frühlingsmarkt: Am 23. April wird der Frühlingsmarkt dieses Jahr erstmals am Kreuzplatz sowie im Bereich der Hauptstraße bis zum Parkplatz gegenüber der Reha & Sport Factory von 10-17 Uhr stattfinden. Die Gewerbebetriebe, die in diesem Bereich mit einer Aktion vor Ihrem Geschäft am Marktgeschehen teilnehmen möchten, können sich unter stadtmarketing@schifferstadt.de oder Telefonnummer: 06235 44 126 melden und die Größe des benötigten Platzes mitteilen. Die Stadtverwaltung bittet schon jetzt die Anwohner die an diesem Tag stattfindende Straßensperrung und Sperrung der Parkplätze einzuplanen und bittet um Verständnis.