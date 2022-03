Eine Wissenschaft für sich

Sebastian Hauptmann ist ein Fuchs im Umgang mit der Astschere. Der ist bei ihm in Fleisch und Blut übergegangen und das seit vielen Jahrzehnten. Als studierter Gartenbauingenieur kennt Hauptmann Pflanzen und Bäume. Sein Wissen gibt er gerne weiter, in Worten, aber vor allem in der Praxis. Die sachte Rückkehr in die Normalität hat direkt große Auswirkungen beim Verein der Garten- und Blumenfreunde Schifferstadt. Der Baumschneidekurs, der für vergangenen Samstag angeboten wurde, ist der Renner. „Mit so vielen Leuten hab ich nicht gerechnet“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Raschke dem Tagblatt im Vorbeilaufen. Nachjustieren muss er, was die Verpflegung nach getaner Arbeit angeht.

