Mit dem Anliegen, Kinderrechte sichtbar zu machen, ging die SPD-Fraktion bereits zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr in die Diskussion. Einen Platz der Kinderrechte wollen die Sozialdemokraten in Schifferstadt ausweisen lassen. Dafür wurde im Bau- und Verkehrsausschuss eine Empfehlung herbeigeführt, die den ursprünglich angedachten Standort wieder in den Mittelpunkt rückt.