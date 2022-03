Gemeinsam für Frieden – Solidarität mit der Ukraine

Am Mittwoch, 2. März, lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Ökumeneausschuss um 19.30 Uhr zu einem Solidaritätstreffen für die Ukraine auf dem Rathausvorplatz ein. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, um ihre Verbundenheit mit der ukrainischen Bevölkerung auszudrücken. „Es sind schreckliche Bilder, die uns täglich aus der Ukraine erreichen. Wir möchten ein sichtbares Zeichen für Solidarität mit der Ukraine und ein friedvolles Miteinander in Europa setzen“, so Bürgermeisterin Ilona Volk. Kerzen können mitgebracht werden, um gemeinsam an der Friedensstele auf dem Rathausvorplatz aufgestellt zu werden. Es gelten die Corona-Regeln wie Abstand und Maskenpflicht.