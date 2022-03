Polizeimeldungen vom 2. März 2022

Marihuana sichergestellt

Eigentlicher Anlass für eine Kontrolle auf den Bleichwiesen am Montag, 28.2.2022, gegen 19:00 Uhr, war eine gemeldete Ruhestörung, ausgehend von einer Gruppe Jugendlicher. Als der Vollzugsdienst dabei Marihuana-Geruch feststellte, kam eine Polizeistreife hinzu. Es konnten mehrere Gramm Cannabis sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen dem Besitz/Erwerb von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden über den Vorfall informiert.

Verkehrskontrolle – illegale Veränderung an Kraftfahrzeug

Motorisierte Verkehrsteilnehmer und ihre Fahrzeuge standen am Montag, 28.2.2022, von 15.30 bis 16.30 Uhr, bei einer Schwerpunktkontrolle in der Speyerer Straße im Fokus der Polizei. Bei einem PKW konnte festgestellt werden, dass für die genutzte Rad-Reifen-Kombination sowohl kein Teilegutachten als auch keine Änderungsabnahme vorlag. Durch diese nicht genehmigte Fahrzeugveränderung war die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Zudem wurde eine Kontrollaufforderung ausgestellt, wonach der PKW wieder in einen genehmigten Zustand zurückzuführen ist. In einem anderen Fall war ein Kind nicht korrekt angegurtet worden. Auch dies stellt während der Fahrt eine Ordnungswidrigkeit dar.