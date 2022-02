„Schluss mit Muss“: Lesung mit Tanja Mairhofer

Auf Einladung der Stadtbücherei und der Frauenbeauftragen von Schifferstadt und des Rhein-Pfalz-Kreises kommt Tanja Mairhofer am 17. März 2022, um 19.30 Uhr, ins Alte Rathaus Schifferstadt. Tanja Mairhofer stellt ihren Antiratgeber „Schluss mit Muss“ vor. Darin wendet sie sich gegen Selbstoptimierung und Perfektionismus und plädiert für einen relaxten Lebensstil, in dem das Bauchgefühl entscheidet. Sie inspiriert, sich selbst zu akzeptieren, sämtliche Optimierungsversuche im Keim zu ersticken und auf die eigene Intuition zu vertrauen. Entlarvend, witzig und charmant hinterfragt sie die Erwartungen und Zwänge von außen und ermutigt, sich davon zu befreien. Sie verabschiedet sich von der Utopie immer alles richtig machen zu müssen und wirbt dafür so zu sein, wie man ist. Zusätzliche autobiografische Enthüllungen der Autorin, selbstironisch und ehrlich, tragen zur Unterhaltung bei. Eintrittskarten können ab sofort in der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, bestellt werden. Bei der Bestellung findet auch gleich die Kontaktdatenerfassung entsprechend der Corona-Bestimmungen statt. Unter 06235 925830 oder stadtbuecherei@schifferstadt.de können Karten reserviert werden. Bei der Veranstaltung gelten die zum Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln.