Haus des Kindes spendet an Tierheim Speyer

Das Haus des Kindes bindet immer wieder Tiere in die Arbeit mit den Kindern ein: So wohnten schon Schildkröten, Schnecken und Stabheuschrecken in der Kita und die Kinder kamen in Kontakt mit deutlich größeren Tieren, so besuchte auch schon ein Hund die Kita und die Kita-Kinder die Pferde einer städtischen Mitarbeiterin. Weil auch „die Tierversorgung Unterstützung braucht“, so Herr Löchner vom Haus des Kindes, organisierte die Kita in der Adventszeit eine Sammelaktion für das Tierheim Speyer. Am Samstag, 22. Januar, übergaben Esther Knoche (Leiterin) und Herr Löchner die zahlreichen Sachspenden in drei Umzugskartons voll mit Hunde- und Katzenfutter, Kleintierstreu, Tierdecken, Desinfektions- und Reinigungsmitteln sowie einen Geldbetrag von ca. 150 Euro.