Baumpflanzung mit Schifferstadter Hochzeitspaaren

Am Samstag, 19. März, findet um 10 Uhr die Baumpflanzaktion zusammen mit dem Förster Georg Spang und Hochzeitspaaren im Schifferstadter Wald statt. Nach pandemiebedingter Pause sind hiermit zu diesem Termin alle Hochzeitspaare eingeladen, die im Zeitraum März 2019 bis März 2022 geheiratet haben. Treffpunkt ist der Forstbetriebshof Portheide 72. Die für den Forst-, Agrar- und Umweltbereich zuständige Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden begrüßt gemeinsam mit den Schifferstadter Standesbeamtinnen Laura Sprengard, Bianca Genz und Sabine Wegner die Paare. Leider kann zum jetzigen Zeitpunkt pandemiebedingt der übliche Sektempfang nicht sicher in Aussicht gestellt werden. Die Verantwortlichen hoffen aber, dass dies zum geplanten Termin vielleicht doch noch möglich ist. Anmeldungen sind nicht notwendig, es gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. Die Brautpaare werden gebeten, festes Schuhwerk und einen Spaten mitzubringen. Seit Mai 1996 erhalten alle Brautpaare, die sich in Schifferstadt das Ja-Wort gegeben haben, zur standesamtlichen Trauung einen Baumscheck. Damit dürfen die Paare ihren „persönlichen“ Baum pflanzen. Dieser schönen Geste, die von den Brautpaaren sehr positiv aufgenommen wird, liegt ein Beschluss des Forst-, Agrar- und Umweltausschusses zugrunde.