Mobile Luftfilter sind nicht zielführend

Stand Montag gelten 17.312 SchülerInnen und 1135 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz als Corona-infiziert und das bei einem Inzidenzwert, der zurzeit bei 1109,1 liegt. Schifferstadt ist dabei kein gallisches Dorf, doch die Auswirkungen der aktuell grassierenden Omikron-Variante ist hier noch händelbar. Das gilt ebenso für die Kindertagesstätten. Einen Sachstand zur aktuellen Infektionslage in den städtischen Einrichtungen lieferte der zuständige Beigeordnete Patrick Poss (CDU) auf Tagblatt-Nachfrage. Und: Er kündigte Veränderungen in Sachen Lüftungsanlagen an.

