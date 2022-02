Inklusionsschaukel im Großen Garten

Seit kurzem gibt es auch in Schifferstadt eine Inklusionsschaukel, so können Kinder mit und ohne Handicap aktiv sein. Im Wohngebiet Großer Garten in der Nähe der Kita wurde die Schaukel installiert und bietet auch Kindern und Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen die Möglichkeit zum „Schwingen“. „Die Schaukel ist der ideale Anknüpfungspunkt für das gemeinsame Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung“, freut sich Bürgermeisterin Ilona Volk. „Jedes Kind hat ein Recht zu spielen, egal ob es im Rollstuhl sitzt oder nicht“, fügt sie hinzu. Bei der sogenannten Inklusionsschaukel handelt es sich um ein kombiniertes Spiel- und Rehabilitationsgerät, das von den Nutzern vor- und zurückgeschwungen werden kann. Es animiert Menschen im Rollstuhl zum eigenständigen Schaukeln und bietet auch für Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen die Möglichkeit zur Bewegung. Aufgrund der Beliebtheit und Attraktivität des Spielplatzes wurde der Standort im Großen Garten für das neue Spielgerät ausgewählt. „Hier haben wir die direkte Nähe zur Kita, zum Seniorenheim und eine gute Erreichbarkeit. Außerdem gehört die Inklusionsschaukel dann ganz normal zum Spielplatz“ begründet Bärbel Galle, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, die Standortentscheidung. Um das inklusive Spielgerät barrierefrei erreichen können, wurde die Zuwegung und die Fläche rund um die Schaukel von Mitarbeitern des Bauhofs entsprechend angelegt. Die Investitionskosten für das Projekt belaufen sich auf rund 6.700 € und konnten fast vollständig durch Sponsorengelder gedeckt werden. Ideengeber und Unterstützer sind die Sportinklusionslotsen des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Die 14 Lotsen engagieren sich im gesamten Bundesgebiet dafür, dass Menschen mit Behinderung und der Sport zusammenkommen. Ziel der Lotsen ist es, Kommunen und Städte inklusiver zu gestalten und öffentliche Plätze mit inklusiven Elementen zu bereichern.