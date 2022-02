Ausstellung Thomas Duttenhoefer – Bilder und Skulpturen

Anstelle einer Vernissage dürfen sich Kunstinteressierte zur Ausstellung von Thomas Duttenhoefer, die vom 10. Februar bis zum 27. Februar, im Alten Rathaus in Schifferstadt zu besichtigen ist, auf einen Kurzfilm freuen. Dieser ist ca. sechs Minuten lang und auf dem YouTube-Kanal, der Homepage des Rhein-Pfalz-Kreises oder auf der Homepage der Stadt Schifferstadt zu entdecken: http://www.youtube.com/kreisverwaltungrheinpfalzkreisludwigshafen. Im Film führen Kurator Oliver Bentz und Thomas Duttenhoefer kurz über den Aufbau der Ausstellung. Der Künstler selbst stellt Hintergründe und Bezüge zu den Motiven dar und erklärt einige seiner Bildkompositionen. Der 1950 in Speyer geborene und heute auf der Darmstädter Rosenhöhe lebende Bildhauer Thomas Duttenhoefer gehört zu den renommiertesten Vertretern seines Faches in Deutschland. Die Ausstellung im Alten Rathaus ermöglicht jetzt Einblicke in das reichhaltige Werk des Künstlers. Neben Plastiken, Zeichnungen und Graphiken aus den letzten zwei Schaffensjahrzehnten präsentiert die Schau auch erstmals Beispiele der in den letzten Monaten entstandenen großformatigen „Schwarzen Zeichnungen“ des Künstlers, in denen er mit schwarzer Kohle auf weißer Leinwand ein aus seiner langjährigen Beschäftigung mit der Welt der Mythen gespeistes beeindruckendes tierisches Welttheater entstehen lässt, in dem in tierischer Verkleidung die menschlichen Leidenschaften, Eitelkeiten und Abgründe schonungslos aufgedeckt werden. Die Ausstellung ist vom 10. bis 27. Februar, donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags, jeweils von 11 bis 16 Uhr, kostenfrei im Alten Rathaus zugänglich. Zu den Öffnungszeiten gilt die 3G-Regel – Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zugang zur Ausstellung. Es gilt die Maskenpflicht. Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt