Schmagges belohnt Stempelsammler mit Einkaufsgutscheinen

Einkaufsgutscheine von Schmagges im Wert von 1.000 € haben am vergangenen Freitag den Besitzer bzw. die Besitzerin gewechselt. Insgesamt wurden sieben Gewinner beim großen Weihnachts-Stempeln der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. aus über 400 abgegebenen Stempelkarten gezogen. Vorsitzende Ilona Volk freut sich für die Gewinner: „Mit den Gutscheinen lässt sich richtig schön einkaufen bei uns in Schifferstadt“. Gleichzeitig richtet sie einen Appell an Alle: „Bitte kaufen Sie hier vor Ort und unterstützen unsere Betriebe wo es geht“. Die Weihnachtsstempel-Aktion von „Schmagges“ findet bereits seit vier Jahren in der Adventszeit statt. Bei allen Mitgliedsbeitrieben können fünf verschiedene Stempel gesammelt werden, jede volle Stempelkarte landet sogleich im großen Lostopf. Text und Foto: Schmagges