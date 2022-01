Spenden aus Sockenaktion und noch viel mehr . . .

Frei nach dem Motto „Weihnachten weltweit“ hat das Weltladenteam mit seinem erarbeiteten Gewinn für viel Freude gesorgt. Unter anderem wurden 1.100 Euro, die durch die Sockenaktion erwirtschaftet wurden, an die Frauenhäuser in Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer gegeben. Der Aufruf an alle Strickerinnen Socken zu stricken erfolgte bereits im Herbst 2020. Die Resonanz war phänomenal und was noch schöner ist, auch nachhaltig. Noch immer werden wunderschöne selbstgestrickte Socken in allen Größen in den Weltladen gebracht und das Team verkauft sie mit Begeisterung. Der volle Erlös wird an Frauenhäuser in der Region weitergegeben. Gerne werden auch weiterhin Socken zum Verkauf angenommen. Der Weltladen engagiert sich auch bei weiteren Aktionen Der Schifferstadter Kindernotarztwagen, sowie die AGFJ erhalten je eine Spende in Höhe von 250 Euro aus dem wöchentlichen Verkauf der „Laibspeise“. Diese ist ein Dinkelbrot, das von der örtlichen Bäckerei Schreiner für den Weltladen gebacken wird. Der Verkauf ist immer freitags. Vom Verkaufspreis gehen pro Brot 25 Cent an einen sozialen Zweck in Schifferstadt, Mit dem Verkauf von T-Shirts nahm der Weltladen an der Crowdfunding-Kampagne der Organisation Kipepeo-Clothing teil. Mit 450 Euro konnte sich der Weltladen durch den Verkauf von T-Shirts an der Finanzierung einer Schulküche in Kenia beteiligen. Kipepeo-Clothing produziert faire Bekleidung in Kenia und Tansania aus Biobaumwolle, bedruckt werden die Shirts mit gemalten Motiven der Schulkinder. Das Unternehmen unterstützt Schulen und Bildung. Zum fünfjährigen Weltladenjubiläum hat der FAIReint e.V. Patenschaften in Äthiopien, Burkina Faso und Peru übernommen und, alle Jahre wieder – unterstützt der Weltladen sehr gerne die Weihnachtsglockenaktion des Freundeskreises Burkina Faso in der Vorweihnachtszeit. So konnte ein Spendenbetrag in Höhe von mehr als 2.000 Euro dem Freundeskreis übergeben werden. Auch mit dem Angebot und Verkauf von Conflictfood: Friedenspäckchen aus feinen Safranfäden von einem Frauenkollektiv aus Afghanistan, konnte der Weltladen seine Solidarität zeigen. Der Weltladen bedankt sich bei allen treuen Kundinnen und Kunden, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und allen, die den Weg 2021 in den Weltladen gefunden haben, für die große Hilfsbereitschaft in diesem schwierigen Jahr Der Weltladen ist übrigens trotz der verschärften Coronalage zu den üblichen Zeiten, Montag bis Samstag von 9:30 bis 12:30 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15:30 bis 18:30 Uhr geöffnet.