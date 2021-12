Geänderte Öffnungszeiten der Corona-Testzentren in Schifferstadt über Weihnachten und Silvester

An Weihnachten Familie oder Freunde treffen möchte jeder gerne und am besten virenfrei. Für die Absicherung, mit einem negativen Corona-Schnelltest positiv gelaunt die Liebsten besuchen zu können, bieten die Testzentren in Schifferstadt zu den Feiertagen gesonderte Öffnungszeiten an. Das Testzentrum in der Lillengasse 8a wird ab dem 24. Dezember von 8 Uhr bis zum nächsten Tag, 25. Dezember, 24 Stunden lang die Möglichkeit auf einen Schnelltest angeboten. Am 26. Dezember dann wieder von 8 bis 20 Uhr. An Silvester ist von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Das Testzentrum in der Mannheimer Straße 8 testet an den Weihnachtstagen von 10 bis 18 Uhr, an Silvester von 8 bis 18 Uhr. Das EcoCare Center ist am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Und 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen. An Silvester werden Tests von 09:15 – 18:30 Uhr angeboten, an Neujahr ist geschlossen. Die Teststelle des Deutschen Roten Kreuz in der Rehbachstraße 12 ist zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar: mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr außer an den Samstagen 25. Und 31. Dezember. Hier bleibt die Teststelle des DRK geschlossen. Das Testzentrum in der Adlerstube, Kirchenstraße 17, bleibt an Weihnachten und Silvester geschlossen.