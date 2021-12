Ein kleines Licht ganz groß Friedenslicht aus Bethlehem leuchtet auch in Schifferstadt

Ein kleines Licht macht sich jedes Jahr aufs Neue auf den Weg. Es ist das Licht von Bethlehem, das in der Geburtsgrotte Jesu entzündet wird als Zeichen für den Frieden. Das diesjährige Motto lautet „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist eine ökumenische, gemeinsam von den PfadfinderInnenverbänden getragene Aktion zur Advents- und Weihnachtszeit. Sie wird auf dem gesamten europäischen Kontinent durchgeführt und ist in vielen Ländern zu einer pfadfinderischen Tradition geworden. Mit dem Flugzeug kommt es nach Wien und wird dort von den Verbänden in Empfang genommen.

Den ausführlichen Artike lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 18. Dezember 2021.