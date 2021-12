Ab Donnerstag, 16. Dezember 2021, wird in der Kirchenstraße 2 im Einmündungsbereich Bahnhofstraße ein beschädigter Laternenmast ausgetauscht. Für diese Maßnahme wird eine halbseitige Sperrung mit Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Iggelheim eingerichtet. Verkehrsteilnehmer der Kirchenstraße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße werden über die Raiffeisenstraße, Schillerplatz und Bahnhofstraße umgeleitet. Die Straßensperrung wird voraussichtlich zwei Tage andauern.