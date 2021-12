Das Mobilitätskonzept in der Fassung von Mai 2021 wurde in der letzten Stadtratssitzung des Jahres bei drei Enthaltungen angenommen. Lange dauerten die Vorberatungen, die von intensiven Diskussionen geprägt waren. Jetzt kann es an den nächsten Schritt gehen: die Festlegung der ersten Maßnahmen und Prioritäten.

