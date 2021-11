„Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ Ökumeneausschuss lädt zu Veranstaltungen im Advent ein

Unter dem Motto „Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ lädt der Ökumeneausschuss der Pfarrei Heilige Edith Stein und der Protestantischen. Kirchengemeinde dazu ein, sich gemeinsam auf den Weg durch den Advent zu machen und sich auf Weihnachten vorbereiten. Dafür haben jeweils unterschiedliche Gruppen und Personen Andachten, Gottesdienste, musikalische Impulse und Aktionen vorbereitet. Da gilt es zunächst die Gottesdienste am ersten Advent zu nennen: Am Samstag, den Vorabendgottesdienst (Zelebrant: Pfarrer Albrecht Effler) in Herz Jesu um 18 Uhr, mitgestaltet vom Chor der Herz Jesu Kirche. Dieser „öffnet“ um ca. 19 Uhr auch auf dem Vorplatz der Kirche ein „Adventsfenster“. Am Sonntag, 28. November ist um 9 Uhr Gottesdienst (Zelebrant: Pfarrer Dr. Georg Müller), mitgestaltet vom Ökumenischen Chor und um 10.30 Uhr findet in der St. Jakobuskirche ein Gottesdienst für Jung und Alt „Kommt! Ruft ER! (Zelebrant: Pfarrer Albrecht Effler) statt, mitgestaltet von einer Band. In allen Messfeiern zum ersten Advent werden die Adventskränze gesegnet. Mit eingebunden in die Adventszeit ist auch wieder die „Frühschicht“ mit Morgenandacht in der St. Jakobuskirche, die am Freitag, 3. Dezember, um 6.30 Uhr, beginnt. Ein anschließendes Frühstück kann wegen der aktuellen Corona-Situation nicht angeboten werden. Am Samstag, 4. Dezember, lädt der Gemeindeausschuss St. Laurentius zu einer Nikolauswanderung ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Vorplatz der St. Laurentiuskirche. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation könnte es sein, dass einzelne Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Eventuelle Änderungen werden zeitnah bekannt gegeben. Weitere Termine zur Aktion „Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ folgen in der nächsten Woche.