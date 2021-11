Kita Kinder fertigen den Weihnachtsbaumschmuck für den Schillerplatz Schifferstadt. Wie schon im letzten Jahr wurde der Weihnachtsbaumschmuck für den Tannenbaum auf dem Schillerplatz von Kita Kindern aus Natur- oder im Upcycling aus vorhandenen Materialien hergestellt. Viele Friedenstauben finden sich unter der Dekoration, die vom ökumenischen Gemeinschaftswerk in Schifferstadt hergestellt worden sind. Diese sind von den Kindern bemalt worden, sodass der Weihnachtsbaum in diesem Jahr ein „Friedensbaum“ ist. Kinder der folgenden Kitas haben den Weihnachtsbaumschmuck mit ihren Erzieherinnen und Erzieher hergestellt: Kita am Wald, Kita Entdeckungskiste, Kita Großer Garten, Kita Haus des Kindes, Kita Herz Jesu, Kita Rappelkiste, Kita Villa Regenbogen.