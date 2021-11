Öffentliche Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 24. November

Am Mittwoch, 24. November 2021, beginnt um 16 Uhr, in der Aula im Schulzentrum, Neustückweg 12, Schifferstadt, die 18. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Zu Beginn der öffentlichen Sitzung geht es um das Mobilitätskonzept. Darauf folgen drei gemeinsame Anträge der CDU und dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN „Karte mit Bereichen, in denen Stadt-Bäume gepflanzt werden können“, „Begrünung Kita Entdeckungskiste“ und „Neuanpflanzung von Bäumen im Stadtgebiet mittels Baumrigolen“. Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen unter Berücksichtigung der aktuellen CoBeLVO. Mehr Informationen unter: https://www.schifferstadt.de/rathaus/aktuelles/2021/november-2021/sitzung-des-bau-und-verkehrsausschusses/.