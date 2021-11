Hans Georg Sandmann im Schreiwer Haisl

Am Sonntag, 28. November um 11 Uhr, ist Hans Georg E. Sandmann zu Gast im Schreiwer Hais’l. „Geschenkebringer oder Kinderschreck“, fragt Hans Georg Sandmann, wenn er seinen Blick auf Belzenikel, Mehlweibchen oder Knecht Ruprecht richtet. Auch auf Santa Claus, der von einem Pfälzer kreiert worden ist, ehe Coca-Cola die Armut dieses Pfälzers scharmlos ausnutzte.Natürlich wird das Christkind nicht fehlen. Sandmann wird darlegen, was Mythos und was historische Realität bei diesen Geschenkebringer ist. Der Eintritt beträgt nur fünfzehn Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06235/98596.