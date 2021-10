Die goldene Mitte muss nicht immer ein Glückstreffer sein. Das stellte sich am Samstag im Vereinshaus der Schützengesellschaft der Forst- und Jagdschutzfreunde am Waldfestplatz heraus. Minuspunkte kassierte, wer seine Treffer zentral platzierte. Am Ende eines gemeinsamen Schießens standen ein neuer Schützenkönig und eine Ernüchterung für den Vorgänger.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 30. Oktober 2021.