Helena Berlinghof aus Schifferstadt heute beim Supertalent

„Das Besondere an meinem Klavierspiel ist, dass ich meine Lieder selbst komponiere.“ Helena Berlinghof besucht die 9. Klasse des Schifferstadter Gymnasiums. Seitdem sie neun Jahre alt ist, lernt sie Klavier und komponiert ihre eigenen Stücke. Ihre Songs entstehen immer spontan und das meist innerhalb einer Stunde. An die 23 Stücke hat sie inzwischen komponiert und keines davon zu Papier gebracht – die Songs hat sie alle nur in ihrem Kopf. Mit ihrem Talent möchte sie nun auch die Supertalent-Jury von sich überzeugen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 30. Oktober 2021.