Polizeimeldungen vom Wochenende

Verletzte Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, kam es in der Waldseer Straße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer fuhr von einem Tankstellengelände auf die Straße und übersah hierbei die 80-jährige Fahrradfahrerin. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß aufgrund der äußerst geringen Geschwindigkeit nur leicht.

Hunde im Fahrzeug eingesperrt

Am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Schifferstadt Hunde in einem Fahrzeug, an dem lediglich die Fenster einen Spalt geöffnet waren. Die Beamten konnten vor Ort die Verantwortliche ermitteln, welche ihre Tiere nach Aufforderung aus dem Fahrzeug befreite. Bereits bei den an diesem Tag herrschenden Außentemperaturen von etwa 25°C, kann sich der Innenraum von Fahrzeugen nach 30 Minuten auf bis zu 40°C aufheizen, was für Hunde tödlich enden kann. Auf die möglichen Risiken angesprochen, zeigte sich die 47-jährige Hundehalterin aus Baden-Württemberg einsichtig. Das Veterinäramt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Sachbeschädigung an Fahrzeug – Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 26.9.2021, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 17.50 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße geparkten schwarzen VW-Golf. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.