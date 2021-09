Das große wirkt im Kleinen

Die CDU hat Federn gelassen. Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch an der Basis. Das gestrige Ergebnis der Wahl zum 20. Bundestag hat das deutlich gezeigt. Der Direktkandidat der Christdemokraten im Wahlkreis Speyer-Neustadt, Johannes Steiniger, hatte es mächtig schwer, sich gegen die SPD-Frau Isabel Mackensen-Geis zu behaupten. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2017, bei der beide bereits antraten, legte sie kräftig nach. In Schifferstadt hatte Steiniger nach wie vor einen Stein im Brett, ebenso in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 27. September 2021.