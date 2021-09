Durchgesetzt gegen den Bundestrend

Die CDU hat einen Erdrutsch hinter sich, der sich von der Spitze bis in die Niederungen durchgesetzt hat. Die stabile Mehrheit in Schifferstadt ist ebenfalls gebröckelt. 12,3 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017 mussten die Christdemokraten hier verkraften. Die SPD gewann 6,3 Prozent dazu, die Grünen erhöhten um 5,4. Statisch blieb das Gesamtbild in der Parteienlandschaft also nicht. Über dem Landesdurchschnitt lag das Minus beim Votum für die CDU in Schifferstadt. Flächendeckend rutschte die Partei um 11,2 Prozentpunkte nach unten, 1,1 Prozent weniger als vor Ort. Dafür votierten hier mehr Menschen für die SPD als vergleichsweise im Land, wo die Sozialdemokraten ein Plus von 5,3 Prozent einholten.

