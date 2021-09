Letzte Möglichkeit zum Impfen im Impfzentrum Schifferstadt

Wie bereits berichtet, wird das Impfzentrum in Schifferstadt nach Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zum Ende des Monats September seine Türen schließen. Bis einschließlich Donnerstag, 30. September 2021, besteht jedoch noch die Möglichkeit, eine Impfung ohne Termin und kostenlos wahrzunehmen. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr wird in der nächsten Woche von Montag bis Donnerstag der Impfstoff von BionTech verimpft – abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffes und des Besucheraufkommens. Geimpft werden können auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren (in Begleitung von Erziehungsberechtigten) sowie ältere Personen für „Auffrischungsimpfungen“. Bei Erstimpfungen weist das Team des Impfzentrums darauf hin, dass für die Zweitimpfung dann selbständig ein Termin bei der niedergelassenen Ärzteschaft oder beim Impfbus des Landes vereinbart werden muss.