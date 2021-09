Gesucht: Betreuerinnen und Betreuer für die Herbstferien im Jugendtreff Schifferstadt

Der Jugendtreff Schifferstadt, Neustückweg 1, sucht für die Herbstferienbetreuung noch ein bis zwei engagierte und liebevolle Betreuerinnen und Betreuer gegen Aufwandsentschädigung. Die Betreuung von Kindern im Grundschulalter findet werktags von 8 bis 16 Uhr in der Waldfesthalle statt. Das Mindestalter für die Betreuerinnen und Betreuer ist 16 Jahre. Freude am Spielen und Basteln wären wünschenswert. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort per E-Mail an kontakt@jugendtreff-schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235 / 929382 beim Jugendtreff bewerben.