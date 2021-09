Zahlreiche Aktivitäten, trotz Corona

Dr. Ulrich Schwarz, Vorsitzender des Fotoclub Schifferstadt, hatte am vergangenen Dienstag zur 38. Mitgliederversammlung eingeladen. Pandemie bedingt musste die, üblicherweise im März stattfindende Versammlung, mehrfach verschoben werden. Überhaupt waren von November 2020 bis Juni 2021 keine Präsenztreffen möglich. Gemeinsame Aktivitäten beschränkten sich auf die Winterlichter Januar 2020 im Luisenpark Mannheim, sowie in Juni 2020 eine Fotorallye in Landau, gemeinsam mit dem Ludwigshafener Fotoclub „Pentaprisma“ und eine Exkursion zur Abendfotographie auf der Friesenheimer Insel, berichtete Schwarz. Untätig wollten die Fotografen jedoch nicht sein, so entwickelte sich die Idee zu monatlichen Wettbewerben. Jedes aktive Mitglied konnte bis Monatsende drei Fotos zu einem vorgegebenen Thema per Internet einreichen. Diese wurde dann, ebenfalls online, bewertet. Die besten Aufnahmen sind auf der Homepage: des Fotoclub zu bewundern: www.fotoclub-schifferstadt.de Erfreut konnte Schwarz berichten, dass der Fotoclub in diesem Jahr bei der Schifferstadter „SommerKunstZeit“ mit zwei Exponaten vertreten war. Ebenfalls bei dem Thüga Vereins-Wettbewerb nimmt der Club mit einer Fotographie teil. Die wenigen Vereinstreffen seit Beginn der Pandemie wurden für Bildbesprechungen genutzt. Im übernächsten Jahr 2023 feiert der Fotoclub sein 40-jähriges Bestehen. Erste Ideen zu diesem Jubiläum wurden diskutiert. Trotz aller Widrigkeiten konnte der Club drei neue Mitglieder gewinnen. Offen für „unkonventionelle“ Fotos, Exkursionen und Aktivitäten ist der Verein für alle Fotobegeisterte interessant. Die monatlichen Treffen finden jeden zweiten Dienstag im Monat, im Pfarrzentrum Herz- Jesus, statt. Foto:privat