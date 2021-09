Aktionwoche „Sauberes Schifferstadt“

Von Donnerstag, 30. September bis Samstag 2. Oktober möchte die Stadtverwaltung zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern, Kitas, Schulen und weiteren Institutionen bei den Aktionstagen „Sauberes Schifferstadt“ ein Zeichen für den achtsamen Umgang mit der Natur setzen. In diesem Jahr stehen die Gewässer, speziell Rehbach, Ranschgraben und Qudgraben im Vordergrund. Müllsäcke für die fleißigen Helferinnen und Helfer können kostenfrei an der Infotheke des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten oder am 2. Oktober in der Waldfesthalle abgeholt werden. Gesammelt werden kann im ganzen Stadtgebiet, der Stadtservice sammelt die bereitgelegten blauen Säcke (bitte gut sichtbar am Straßenrand bereitlegen!) ein. Alle Helferinnen und Helfer sind zum Abschluss der Aktionswoche am Samstag, 2. Oktober ab 12 Uhr recht herzlich zu einem gemeinsamen Imbiss in die Waldfesthalle eingeladen. Der MGV 1854 e.V. übernimmt die Bewirtung. In der Waldfesthalle können auch die Werke von Kindergarten- und Schülergruppen zum Thema „Schifferstadter Gewässer“ bestaunt werden. Die Gruppen haben sich in den letzten Wochen intensiv mit den Bächen und Weihern beschäftigt und Poster, Fotos und Zeichnungen angefertigt. „Für unser städtisches Klima, aber auch für die Gesundheit unseres Waldes haben die Gewässer eine große Bedeutung“, erklärt die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden. Die Wurzeln der Bäume seien auf einen ordentlichen Grundwasserspiegel angewiesen, der durch die fließenden Gewässer stetigen Nachschub erhält. Daher sei gerade in trockenen und heißen Sommern ein intaktes System von Bächen und Gräben unverzichtbar. „Mit der Aktion „Sauberes Schifferstadt“ wollen wir auf die Bedeutung der Biotope direkt vor der eigenen Haustür aufmerksam zu machen. Dabei ist jeder einzelne Helfer wichtig und kann seinen Teil zu einer besseren Welt beitragen“, sagt Behrendt-Roden. Sie möchten beim Aktionstag „Sauberes Schifferstadt“ mit anpacken? Dann melden Sie sich gerne bei Christiane van Bemmelen im Rathaus unter Telefonnummer 06235/44229 oder per E-Mail an christiane.vanbemmelen@schifferstadt.de. Insbesondere zum gemeinsamen Abschlussimbiss ist eine Anmeldung aufgrund der Corona-Verordnung dringend nötig.