Mit Leichtigkeit das Leben gestalten

Auf Einladung der Stadtbücherei und der Frauenbeauftragen von Schifferstadt und des Rhein-Pfalz-Kreises kommt Patricia Küll am 14.9.2021, um 19.30 Uhr, ins Alte Rathaus Schifferstadt. Patricia Küll hat ein Ziel: Sie will mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und Zufriedenheit in die Welt bringen. Die Expertin für Inner Change und Selbstführung unterstützt Menschen dabei, sich die Leichtigkeit zurückzuholen, sich neu kennenzulernen, Krisen als Chancen wahrzunehmen und sich wieder lebendig zu fühlen. Patricia Küll ist erfolgreich tätig als Speaker, Buchautorin sowie als TVModeratorin und lebt in Mainz. Sie ist seit fast 30 Jahren als Redakteurin und Moderatorin in den Medien tätig. Seit über zwanzig Jahren arbeitet sie beim SWR Fernsehen in Mainz. Dort moderiert sie das tägliche Live-Magazin „Landesschau Rheinland-Pfalz“, die Kultursendung „LandesArt“. Mit Ihrem Vortrag „Selbst.Bewußt.Leben – Übernimm die Regie in Deinem Leben“ zeigt Patricia Küll, wie man sich mit einfachen Mitteln die Lebensfreude nach Krisen zurückholen kann. Eintrittskarten können in der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, erworben werden. Beim Kauf vor Ort findet auch gleich die Kontaktdatenerfassung entsprechend der Corona-Bestimmungen statt. Wer seine Karte nicht persönlich abholen kann, erreicht das Stadtbücherei-Team unter 06235 / 925830. Eine Abendkasse gibt es nicht. Bei der Veranstaltung gelten die zum Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln. Foto:privat