11. September: Radtour mit Bürgermeisterin Ilona Volk

Am Samstag, 11. September laden Bürgermeisterin Ilona Volk und der städtische Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte Martin Moritz im Zuge der Stadtradeln-Aktion zu einer Radtour „Rund um Schifferstadt“ ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Alten Rathaus. Ziel ist die Fischerhütte am Bahnweiher. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich bis spätestens Donnerstag, 9. September für die Tour anmelden. „Gemeinsam macht das Radeln gleich doppelt so viel Spaß“, findet Volk. Wie in den Jahren zuvor möchte auch sie über die drei Wochen Stadtradeln weitestgehend aufs Auto verzichten. „Fahrradfahren macht Spaß, man ist an der frischen Luft, tut etwas für seine Gesundheit und spart obendrein noch CO2 ein – deshalb hoffe ich, dass sich viele Schifferstadterinnen und Schifferstadter unserer Tour anschließen“, so die Bürgermeisterin. Wer mitradeln möchte, kann sich bis spätestens Donnerstag, 9. September per E-Mail an Klimaschutzmanager Felix Herrmann anmelden: felix.herrmann@schifferstadt.de. In der Mail sollten Vor- und Nachname, Adresse und Telefonnummer für die Kontaktdatenerfassung im Sinne der Corona-Bekämpfungsverordnung angegeben sein. Stadtradeln Für mehr Klimaschutz und Radverkehr können von Montag, 6. bis einschließlich Sonntag, 26. September alle, die in Schifferstadt leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, in die Pedale treten. Stadtradeln heißt die inzwischen in der Rettichmetropole beliebte und erfolgreiche Kampagne des Klima-Bündnisses. Das Ziel: Möglichst viele Radkilometer sammeln – und so tolle Preise abstauben und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 2020 hat es Schifferstadt beim Stadtradeln geschafft mit 46 Teams bestehend 498 Schifferstadterinnen und Schifferstadtern insgesamt 109.634 km zu erstrampeln und konnten so grandiose 16 Tonnen CO2 einsparen. Wer ein eigenes Stadtradeln-Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten will, kann sich auf https://www.stadtradeln.de/schifferstadt registrieren. Ansprechpartner bei Rückfragen ist der städtischen Klimaschutzmanager Felix Herrmann unter der Telefonnummer 06235 /44239 oder per E-Mail an felix.herrmann@schifferstadt.de.