12. September: Tag des offenen Denkmals

Am Sonntag, 12. September lädt die Stadtverwaltung zusammen mit den Stadtführerinnen und Stadtführern zum Tag des offenen Denkmals ins Alte Rathaus, Marktplatz 1, ein. Von 9:30 bis 12 Uhr können Interessierte das historische Gebäude und auf Nachfrage auch das Heimatmuseum bei einer Führung besichtigen. Zur Einstimmung wird in den Erdgeschossräumen ein Film über eine nachgestellte Gerichtsverhandlung gezeigt. Das Alte Rathaus war nämlich der ehemalige Versammlungsort des Gerichts. Der Vorgängerbau wird 1501 erstmals als „Sphilhus“ erwähnt und 1552 während der Belagerung durch den Markgrafen von Brandenburg zerstört. 1558 baute der Gerichtsherr von Schifferstadt, Fürstbischof Rudolf von Frankenstein an der gleichen Stelle das Rathaus. 1680 zerstörte ein Brand das Obergeschoss. 1685 wurde es wieder mit reichem Fachwerk errichtet. Das Gebäude ist eines der ältesten und prächtigsten rheinpfälzischen Rathäuser. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die aktuell gültigen Corona-Regeln zu beachten: Der Zutritt ist nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen. Zudem besteht Maskenpflicht (medizinische oder FFP2) und die Pflicht, Abstand zueinander zu halten.