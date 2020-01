Die älteste Zeitung der Welt

Liebe Tagblatt-Freunde!

Das Deutsche Zeitungsmuseum im saarländischen Wadgassen öffnet zum 15. Geburtstag seine Schatzkammer: In einer Sonderschau werden seit Freitag „Highlights“ gezeigt, die das Haus in den vergangenen Jahren neu dazu bekommen hat – und die bisher noch nicht zu sehen waren. Dazu gehört eine der ältesten Zeitungen der Welt: die „Wochentliche Ordinari Zeitung“, die 1629 in München erschien.

Und eine Erstausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ vom 6. Oktober 1945 mit mehr als 30 Unterschriften von Personen, die bei der feierlichen Übergabe dabei waren. Das Exponat sei für ihn „eines der bedeutendsten für das deutsche Pressewesen der Nachkriegszeit’ und von unschätzbarem Wert, sagte Museumsdirektor Roger Münch. Insgesamt 50 besondere Exponate haben die Macher für die Geburtstagsschau zusammengestellt: „Sie ist ein guter Querschnitt durch 400 Jahre Zeitungsgeschichte“, sagte Sammlungsleiter Christian Göbel. Als erste Zeitung der Welt gilt die in Straßburg publizierte „Relation”, die nachweislich seit 1605 erschien.

Das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen ist „das mit Abstand größte in Deutschland" seiner Art. Es umfasst eine Ausstellungsfläche von rund 1000 Quadratmetern und mehr als 15 000 Exponate, von denen nur ein Teil zu sehen ist. Das Museum, das im Mai 2004 an den Start ging, gehört zur Stiftung Saarländischer Kulturbesitz.