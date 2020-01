Sechs Inder schreiben eine Zeitung von Hand

Liebe Tagblatt-Freunde!

In einer Zeit, in der gedruckte Zeitungen um ihr Überleben kämpfen, in der von der Aachener Zeitung bis zur Zwickauer Zeitung die Verlagshäuser vor Internet und Social Media zittern, schreiben sechs Inder eine Zeitung von Hand. In schönster Kalligraphie. Die allerersten Zeitungen wurden von Hand geschrieben, doch heute ist „”he Musalman“ wahrscheinlich die letzte handgeschriebene Zeitung der Welt.

Die urdusprachige Zeitung wurde 1927 von Chenab Syed Asmadullah Sahi (den Namen muss man sich aber nicht merken…) gegründet und erscheint seither täglich in der indischen Stadt Chennai. Sechs kunstfertige Kalligraphen erstellen jeden Tag die vier Seiten der Zeitung, die eine Auflage von etwa 23.000 Stück hat. Das Blatt berichtet auf Urdu über Nachrichten unter anderem aus den Bereichen Politik, Kultur und Sport. In einer Zeit der technischen Neuerungen, da gedruckte Zeitungen aussterben, weil Nachrichten online gelesen werden, ist solch eine persönliche Note selten. Die Zeitung kostet 75 Paise – etwa einen Cent. Warum aber wird die Zeitung immer noch mit der Hand geschrieben?

Das Schriftsetzen für Urdu ist sehr schwierig, und im Vergleich zu handschriftlichen Texten sehen maschinelle Schriftsätze hässlich aus. Darum wurde für Urdu die Lithografie gewählt, während andere Sprachen maschinelle Schriftsätze übernommen haben. Die Entwicklung des Computers hat das Schreiben auf Urdu sehr erleichtert, denn Computer erlauben Kalligrafie ohne die Probleme des Lithografiedrucks. Doch ein Buch oder eine Zeitung, die von einem guten Katib geschrieben und ordentlich lithografiert wurden, sind sehr schön und ansprechend; computergeschriebenes Urdu kann da eben nicht mithalten. Unser Redaktionsteam hat für die Wochenendausgabe wieder jede Menge lesenswerte Themen auf 24 Seiten für Sie zusammengestellt – ich hoffe, Sie nehmen es uns nicht übel, dass wir diese nicht mit dem Füller zu Papier gebracht haben . . .